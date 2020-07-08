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Велика перестрілка у малому Лондоні у відеоогляді матчу Крістал Пелас – Челсі

10:54 - Читать на русском
Велика перестрілка у малому Лондоні у відеоогляді матчу Крістал Пелас – Челсі
Айю втікає від Вілліана / твіттер Крістал Пелас

У черговому столичному дербі в рамках Прем'єр-ліги Крістал Пелас на власному полі поступився Челсі (2:3). До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших миттєвостей поєдинку.

34’ Вілфрід Заха
72’ Крістіан Бентеке
 
Олів'є Жиру 6’
Крістіан Пулішіч 27’
Таммі Абрахам 71’
6’ Олів'є Жиру
27’ Крістіан Пулішіч
34’ Вілфрід Заха
71’ Таммі Абрахам
72’ Крістіан Бентеке

"Сині" відкрили рахунок уже на 6-й хвилині, коли Вілліан утік від Кехілла (ветеран зазнав травми на рівному місці) й виклав м'яч під удар Олів'є Жиру.

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Підопічні Лемпарда продовжили тиск і забили вдруге ще до 30-ї хвилини – Крістіан Пулішіч на лінії штрафного отримав пас від того ж Вілліана, хитнув оборонця і пробив точно в ближній кут. Та Пелас не збирався здаватися. За сім хвилин Вілфрід Заха наважився на гарматний постріл метрів із 25-ти й знову змусив засумніватися у кваліфікації Кепи.

Веселий футбол продовжився у другому таймі, а команди ще раз обмінялися голами впродовж двох хвилин. На реалізований вихід віч-на-віч Таммі Абрахамом відповів досвідчений Крістіан Бентеке – бельгієць взагалі забив у порожні ворота після рейду ван Анхольта.

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Крістал Пелас Крістал Пелас Англія Відеоновини Крістал Пелас - Челсі Челсі Челсі
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