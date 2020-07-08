Велика перестрілка у малому Лондоні у відеоогляді матчу Крістал Пелас – Челсі

У черговому столичному дербі в рамках Прем'єр-ліги Крістал Пелас на власному полі поступився Челсі (2:3). До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших миттєвостей поєдинку.

"Сині" відкрили рахунок уже на 6-й хвилині, коли Вілліан утік від Кехілла (ветеран зазнав травми на рівному місці) й виклав м'яч під удар Олів'є Жиру.

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Підопічні Лемпарда продовжили тиск і забили вдруге ще до 30-ї хвилини – Крістіан Пулішіч на лінії штрафного отримав пас від того ж Вілліана, хитнув оборонця і пробив точно в ближній кут. Та Пелас не збирався здаватися. За сім хвилин Вілфрід Заха наважився на гарматний постріл метрів із 25-ти й знову змусив засумніватися у кваліфікації Кепи.

Веселий футбол продовжився у другому таймі, а команди ще раз обмінялися голами впродовж двох хвилин. На реалізований вихід віч-на-віч Таммі Абрахамом відповів досвідчений Крістіан Бентеке – бельгієць взагалі забив у порожні ворота після рейду ван Анхольта.

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