"Величезне розчарування. Але це життя – іноді ти програєш, іноді виграєш. Потрібно розібрати помилки і зосередитися на чемпіонаті.

Екс-хавбек збірної України знайшов дивне пояснення провалу Ворскли в Лізі конференцій

Не знаю, що сталося на останніх секундах. Вони отримали шанс і реалізували його. Це важко прийняти, але таке життя. Ми все виправимо і повернемося", – сказав Якубу у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, у матчі-відповіді проти КуПСа Ворскла, ведучи по ходу поєдинку, знову пропустила у додатковий час і змушена була грати екстра-тайми. У першому з них полтавці залишились у меншості, а у другому пропустили і, як наслідок, припинили виступи на євроарені.

Ворскла – КуПС: нова катастрофа останніх секунд, примітивна гра, виліт з Ліги конференцій – мінус 1 для України в Європі