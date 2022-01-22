"Звичайно, дуже велика різниця між Іспанією та Україною. Але мої партнери мені дуже допомагають, щоб моя адаптація пройшла якнайшвидше. СК Дніпро-1 – гарна команда.

СК Дніпро-1 офіційно підписав колишнього нападника Реала

Мені вже зрозуміла філософія головного тренера Йовічевіча. Він має точні ідеї, які мені дуже подобаються. Я люблю саме такий футбол, який він ставить.

У команді є все для того, щоб я прогресував та розвивався як футболіст. Я можу зіграти на будь-якій позиції, особливо попереду. Люблю використовувати простір, а також грати з м'ячем у ногах. Це дає додаткові можливості як для мене, так і для команди", – сказав Гуаль у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, іспанський нападник приєднався до дніпрян на правах вільного агента, підписавши контракт до літа 2024-го. Останньою командою Гуаля був Алькоркон. Форвард свого часу виступав у дублях Еспаньйола, Севільї та Реала. У нинішньому сезоні Сегунди Марк провів 14 матчів, в яких відзначився лише одним голом.

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