Вінгер ковалівського Колоса Владислав Велетень забив гол та віддав 3 асисти у матчі 25-го туру УПЛ проти Шахтаря (2:4). З 2005 року тільки четверо гравців набирали 4 бали за системою гол+пас в одному поєдинку проти "гірників", повідомляє UA-Футбол.

Шахтар – Колос: Костишин назвав причини сенсаційного тріумфу – в адміністратора ковалівців вселився Артета

4 футболісти з 4 результативними діями у матчах з Шахтарем за останні 20 років:

2015/16 ЛЧ. Шахтар – Реал Мадрид (3:4). Кріштіану Роналду (2+2);

2020/21 ЛЧ. Шахтар – Боруссія Менхенгладбах (0:6). Алассан Плеа (3+1);

2023/24 ЛЧ. Порту – Шахтар (5:3). Галено (2+2);

2024/25 УПЛ. Шахтар – Колос (2:4). Владислав Велетень (1+3).

До слова, наразі Шахтар посідає третє місце у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги. В активі підопічних Маріно Пушіча 53 бали, відставання від лідера чемпіонату – Динамо, складає 10 очок.

Шахтар сенсаційно програв Колосу і "дарує" чемпіонство Динамо – VAR двічі зіграв проти "гірників", Велетень оформив 1+3