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Велбек влітку може безкоштовно перейти у Галатасарай

17:07 158 Читать на русском
Велбек влітку може безкоштовно перейти у Галатасарай
Денні Велбек / Фото AFP

Форвард Арсенала Денні Велбек найближчим часом покине Туманний Альбіон.

За інформацією Daily Mirror, "каноніри" не будуть продовжувати угоду з англійським нападником, контракт якого чинний до кінця поточного сезону. Велбек вже цієї зими отримає право підписувати попередній контракт з майбутнім клубом.

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Зазначається, що Галатасарай готовий спокусити Велбека солідним контрактом. Нагадаємо, на початку листопада нападник отримав жахливу травму у матчі Ліги Європи проти Спортінга.

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Теги
Англія Денні Велбек Денні Велбек Арсенал Арсенал Галатасарай Галатасарай Трансфери Арсенала
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