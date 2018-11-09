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Велбек отримав жахливу травму в матчі Ліги Європи – футболіст покинув поле у кисневій масці

09:23 1693 Читать на русском
Велбек отримав жахливу травму в матчі Ліги Європи – футболіст покинув поле у кисневій масці
Денні Велбек / фото із соцмереж

Нападник Арсенала Денні Велбек не зміг дограти поєдинок 4-го туру групового етапу Ліги Європи з лісабонським Спортінгом.

Форвард вивернув гомілкостоп на 26-ій хвилині зустрічі. Лікарі одягли на футболіста кисневу маску і забрали за межі поля на ношах.

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"Найгірша новина сьогодні – це травми. Думаю у Денні серйозне пошкодження. Його відвезли в лікарню, так що будемо чекати новин від лікарів", – сказав наставник Арсенала Унаї Емері після матчу.

Варто зауважити, що поєдинок завершився унічию (0:0). Цього результату вистачило "канонірам", щоб гарантувати собі вихід у плей-офф.

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Ліга Європи4 турЕмірейтс (Лондон)

Арсенал - Спортінг Лісабон: Четвер 08 листопада 2018

Арсенал
Матч завершено
0 : 0
Спортінг Лісабон
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Теги
Ліга Європи Денні Велбек Денні Велбек Арсенал Арсенал Арсенал - Спортінг Лісабон
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