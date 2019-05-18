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Вегорст встановив унікальне досягнення в останньому матчі Бундесліги

18 травня 19:45 500 Читать на русском
Вегорст встановив унікальне досягнення в останньому матчі Бундесліги
Ваут Вегорст / tellerreport

Форвард Вольфсбурга Ваут Вегорст відзначився хет-триком у матчі проти Аугсбурга.

21’ Ваут Вегорст
37’ Ваут Вегорст
42’ Робін Кнохе
55’ Ваут Вегорст
57’ Даніель Ґінчек
60’ Ельвіс Реджбецай
85’ Йосіп Брекало
89’ Кевін Дансо
 
Юліан Шібер 82’
21’ Ваут Вегорст
37’ Ваут Вегорст
42’ Робін Кнохе
55’ Ваут Вегорст
57’ Даніель Ґінчек
60’ Ельвіс Реджбецай
82’ Юліан Шібер
85’ Йосіп Брекало
89’ Кевін Дансо

Нападник Вольфсбурга Ваут Вегорст відзначився хет-триком у ворота Аугсбурга, який став другим для нідерландця в цьому сезоні.

Найгірший клуб АПЛ отримує з трансляцій більше, ніж чемпіон Німеччини – чому Бундесліга не може конкурувати з англійцями

Додамо, що востаннє таке вдавалось Графіте та Джеко у чемпіонському сезоні для "вовків" 2008/09, передає Opta.

В поточному сезоні Вегорст провів 36 матчів в усіх турнірах, відзначившись 18 голами та 7 асистами.

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Теги
Німеччина Едін Джеко Едін Джеко Ваут Вегорст Ваут Вегорст Вольфсбург - Аугсбург Батіста Ґрафіте Батіста Ґрафіте Вольфсбург Вольфсбург
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