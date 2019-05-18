Вегорст встановив унікальне досягнення в останньому матчі Бундесліги

Форвард Вольфсбурга Ваут Вегорст відзначився хет-триком у матчі проти Аугсбурга.

Нападник Вольфсбурга Ваут Вегорст відзначився хет-триком у ворота Аугсбурга, який став другим для нідерландця в цьому сезоні.

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Додамо, що востаннє таке вдавалось Графіте та Джеко у чемпіонському сезоні для "вовків" 2008/09, передає Opta.

В поточному сезоні Вегорст провів 36 матчів в усіх турнірах, відзначившись 18 голами та 7 асистами.

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