"Вечір мрії": автор покеру у ворота Реала закривав акаунти соцмереж після невдачі в матчі з Барселоною
Нападник Жирони Таті Кастельянос прокоментував свій покер у ворота Реала в матчі 32 туру Ла Ліги.
"Вечір мрії. Ми зіграли чудовий матч, я на сьомому небі від щастя. Забити Реалу було моєю мрією. Я й припустити не міг, що заб'ю відразу чотири!", – цитує Marca слова форварда.
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Джерело зазначає, що після недавнього матчу з Барселоною Кастельяносу довелося закрити акаунти своїх соціальних мереж через критику на свою адресу. Він не реалізував кілька хороших можливостей забити, і вболівальники Жирони обурилися на нього. "Важка робота завжди приносить плоди", – констатувало мадридське видання.
Кастельянос став першим гравцем за 76 років, якому вдалося забити у ворота Реала 4 м'ячі в одному матчі чемпіонату Іспанії.
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