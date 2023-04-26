"Вечір мрії. Ми зіграли чудовий матч, я на сьомому небі від щастя. Забити Реалу було моєю мрією. Я й припустити не міг, що заб'ю відразу чотири!", – цитує Marca слова форварда.

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Джерело зазначає, що після недавнього матчу з Барселоною Кастельяносу довелося закрити акаунти своїх соціальних мереж через критику на свою адресу. Він не реалізував кілька хороших можливостей забити, і вболівальники Жирони обурилися на нього. "Важка робота завжди приносить плоди", – констатувало мадридське видання.

Кастельянос став першим гравцем за 76 років, якому вдалося забити у ворота Реала 4 м'ячі в одному матчі чемпіонату Іспанії.

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