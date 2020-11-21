"Бути на вершині – це чудове відчуття, але, можливо, завтра ми знову будемо другими й, чесно кажучи, це не стане проблемою для мене. Я просто задоволений еволюцією.

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Люди не чекають, що за рік після нашого приїзду сюди команда боротиметься за чемпіонство. Ми не боремося за титул, ми лише боремося за перемогу в кожному матчі. Але ми і програватимемо поєдинки, і будемо грати внічию.

Але сьогоднішня вечеря буде гарною і розслабленою. Я подивлюсь Атлетіко – Барселона й спатиму наче янгол. І не проблема, якщо Лестер переможе й ми знову станемо другими", – цитує Моурінью BBC Sport.

Нагадаємо, що "шпори" переграли Манчестер Сіті завдяки голам Сон Хин Міна та Джованні Ло Чельсо.

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