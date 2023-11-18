Відомий у минулому футболіст Джордж Веа переживає не найкращий період політичної кар'єри.

Веа та його конкурент

Веа програв президентські вибори в Ліберії. У другому турі Джордж набрав 49,11% голосів, а його конкурент – 50,89%. За Джозефа Боакая проголосувало лише на 28 тисяч більше виборців.

Зеленський провів розмову з легендарним володарем "Золотого м'яча", який став президентом свої країни

Веа визнав результати референдуму та привітав свого опонента, повідомляє BBC. Колишній футболіст у січні покине посаду президента Ліберії, на якій працював з 2018 року.

"Ліберійський народ сказав своє слово, а ми його почули. Результати свідчать, що країна розкололась. Потрібно подолати розбіжності в поглядах і об'єднатися як єдиний народ", – сказав Веа.

На попередніх виборах Джордж впевнено обійшов Боакая, але не виправдав довіру виборців. Корупція, ріст цін і економічні проблеми зруйнували позитивний імідж політика.

Джордж Веа пограв за Монако, ПСЖ і Мілан, а також виграв "Золотий м'яч"-1995.