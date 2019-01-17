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"Вдячний Динамо за те, що отримаю шанс зіграти в єврокубках", – Фран Соль прокоментував перехід в київський клуб

16 січня 23:44 721 Читать на русском
"Вдячний Динамо за те, що отримаю шанс зіграти в єврокубках", – Фран Соль прокоментував перехід в київський клуб
Фран Соль / фото: ФК Динамо

Новачок Динамо Фран Соль прокоментував підписання контракту з київським клубом.

Нагадаємо, сьогодні Динамо оголосило про перехід Франа Соля в київський клуб. 26-річний іспанець підписав контракт на 5 років та буде виступати у складі "біло-синіх" під 9 номером.

"Динамо – це клуб із великою історією. Знаю, що команда вигравала свого часу два Кубка Кубків та Суперкубок Європи, а також є найтитулованішим клубом в Україні – більше за киян ніхто не ставав чемпіоном цієї країни.

Найбільше, що я люблю у футболі – це забивати голи. І до Динамо я прийшов саме заради цього. Хотілося би забивати якомога більше, щоб допомогти своїй новій команді й у Лізі Європи, де "біло-сині" ставлять найвищі цілі, а також у чемпіонаті України, де ще не все втрачено в боротьбі за чемпіонство.

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Ще нікого не знаю з нових партнерів по команді, але впевнений, що вони добре приймуть мене. Не дочекаюся, коли зможу приєднатися до них у Марбельї. Ігровий номер? Я дуже щасливий, що дев’ятка виявилася вільною. Це найголовніша цифра для бомбардира.

Я дуже вдячний Динамо за те, що отримаю шанс зіграти в єврокубках. Буду робити все, що від мене залежить, аби виправдати довіру. Головне – підготуватися до матчів із Олімпіакосом не лише у фізичному плані, а й у психологічному, оскільки це будуть мої перші ігри у складі Динамо.

Можу пообіцяти, що буду викладатися на 100% на футбольному полі заради того, аби Динамо перемагало в усіх турнірах, у яких бере участь", – цитує іспанця офіційний сайт Динамо.

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