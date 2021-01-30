Бразилець, який свого часу провів за український гранд 219 матчів, на днях приїхав у Київ. Він зустрічався з Ігорем Суркісом для обговорення можливої подальшої співпраці.

Даніло Сілва приїхав до Києва – улюбленець Суркіса може повернутися в Динамо і вже обговорив можливу співпрацю

А вчора, 29 січня, Сілва вирішив пригадати краєвиди української столиці. Пізніше 34-річний екс-футболіст завітав на базу Динамо. "Вдома", – підписав Даніло фото у своєму Instagram.

Нагадаємо, Сілва захищав кольори київського Динамо з 2010 по 2017 роки. З "біло-синіми" він двічі ставав чемпіоном України, виграв два Кубки країни та один Суперкубок.

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