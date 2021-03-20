"У київського Динамо жахлива структура. Я підписав там відмінний контракт, але ніколи не відчував себе добре у спортивному плані.

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Я грав у Лізі чемпіонів і Лізі Європи, але відносини з тренером (Сергієм Ребровим, – Футбол 24) не складалися. Я пробув в Україні два роки, тому що думав, що це найкращий варіант для мого майбутнього, але я знав, що не збираюся викладатися. Трансфер в Кадіс не відбувся через травми. Інші варіанти поїхати теж були, але економічно вони виявлялися вкрай далекими від тих умов, що я мав у Динамо", – цитує Пантіча видання Marca.

Нагадаємо, Александар належав Динамо з 2017 по 2019 рік. У вересні сторони вирішити припинити співпрацю за обопільною згодою. Серб зіграв за "біло-синіх" 20 матчів. Нині 28-річний футболіст виступає на правах оренди з Докса Катокопіас за кіпрський АЕЛ.

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