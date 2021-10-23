"Ми підійшли до матчу з великими кадровими втратами. У нас вони були вже перед Олександрією. Ми втратили чотирьох, перед матчем з Шахтарем ще троє футболістів потрапили в лазарет через коронавірус. Це торкнулося і тренерського штабу, і адміністративного. Для нас це глобальні втрати, все ж у нас коротка лавка.

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Але ми вийшли, гра була досить хорошою з нашого боку. Намагалися контролювати. Хлопці налаштувалися. Прикро, стільки народу, свято, більше 12 тисяч прийшло підтримати нас.

Безглузда друга жовта картка Тілля... Важко судити. Думаю, не можна такі давати. Перша картка – Тілль у корпус зіграв. Для нас втрата такого гравця – ключова. Дуже і хлопцям прикро. Це Шахтар, команда, у якої кваліфіковані футболісти, з ними 11 на 11 важко грати. А вдесятьох ми виглядали гідно.

Розуміли, що завдяки контратакам і якимось стандартам можемо досягти успіху. Трималися, як могли, але підсилити не мали ким. У хлопців теж накопичується втома. У першому таймі намагалися контролювати, знали, що Шахтар грає позиційно, розкриває середину, є забігання. Намагалися не дати зіграти в штрафний, нав'язати свою гру, намагалися грати у їхній футбол. Думаю, нам вдавалося до вилучення. Шкода, що втратили Тілля, це наша провідна фігура.

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Що стало ключовим фактором гола Шахтаря? Соломон дуже швидкий. Навіть хлопці самі говорили, що його важко втримати. Свіжі люди виходять, бразильці і Соломон дуже швидкі. Десь і проблеми з концентрацією вже. Десь завдяки цьому і дотиснули нас", – сказав Омельчук в ефірі ТК Футбол.

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