"Вдалося перемогти таку сильну команду": автор дубля у ворота Динамо пишається розгромом "біло-синіх"
Форвард Ференцвароша Барнабаш Варга поділився думками щодо розгромної перемоги над київським Динамо у 4-му турі Ліги Європи.
"Задоволений, що вдалося перемогти таку сильну команду, як Динамо. Звісно, вилучення значно полегшило завдання. У першому таймі ми навіть могли пропустити. Але в другому таймі одразу ж пішли вперед, щоб забивати.
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Перший гол завжди дається важко. Але головне – забити і не зупинятися. Щасливий, що зміг забити двічі. У нас були шанси перемогти у всіх чотирьох матчах, але виграли ми лише останні два. Рухаємося далі", – наводить слова Варги Nemzeti Sport.
Нагадаємо, що Барнабаш став одним з головних авторів розгромної поразки Динамо в 4-му турі Ліги Європи, двічі забивши у ворота Бущана.
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