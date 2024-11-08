"Задоволений, що вдалося перемогти таку сильну команду, як Динамо. Звісно, вилучення значно полегшило завдання. У першому таймі ми навіть могли пропустити. Але в другому таймі одразу ж пішли вперед, щоб забивати.

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Перший гол завжди дається важко. Але головне – забити і не зупинятися. Щасливий, що зміг забити двічі. У нас були шанси перемогти у всіх чотирьох матчах, але виграли ми лише останні два. Рухаємося далі", – наводить слова Варги Nemzeti Sport.

Нагадаємо, що Барнабаш став одним з головних авторів розгромної поразки Динамо в 4-му турі Ліги Європи, двічі забивши у ворота Бущана.

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