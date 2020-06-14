Вдалі заміни Михайличенка змінили гру Динамо, але справедливішою була б нічия, – легенда Шахтаря

Екс-півзахисник Шахтаря та колишній наставник молодіжної команди "гірників" Валерій Кривенцов прокоментував поразку Зорі від Динамо у матчі 26-го туру чемпіонату України.

"Для обох команд гра у Запоріжжі вийшла дуже важкою, адже всі прекрасно розуміли її значущість у боротьбі за друге місце. Погода у Запоріжжі (гроза і сильна злива – прим.) внесла корективи у гру, однак значно серйозніші зміни внесли вдалі заміни Олексія Михайличенка.

"Повертайся сильнішим, мій капітане": Кадірі емоційно підтримав травмованого Сидорчука

Вихід Циганкова, Вербіча та Де Пени змінив гру і дозволив Динамо вирвати перемогу у дуже складному поєдинку. До слова, до 70-ї хвилини Зоря виглядала дуже пристойно і навіть краще за киян. Швидкісні гравці Зорі постійно тримали оборону Динамо у напрузі – вона була в цейтноті. Динамівцям не дозволяли спокійно катати м'яч. Однак, після 70-ї хвилини таке ж навантаження лягло вже на оборону Зорі, яка не витримала тиску і пропустила один за одним три м'ячі.

Наставнику Зорі довелося замінити Іванісеню, якому не вистачило рухової активності у кінцівці. Мені здається, що того ж Цвєка можна було випустити раніше – ще за рахунку 1:0 на користь Зорі, але Віктор Скрипник вирішив не відходити від своєї гри. У Динамо я б відзначив Попова, який дуже багато підчищав в обороні, і заблокував чимало небезпечних ударів суперника. Ну а найкращим гравцем, думаю, слід назвати Буяльського – він і гол забив, і в центрі поля діяв продуктивно.

Та, вважаю, нічия була б справедливішим результатом. Зоря не заслуговувала на поразку. Все вирішила глибина складу Динамо, чого немає зараз у команди Скрипника", – сказав Кривенцов у коментарі виданню Footboom.

Зоря – Динамо: Михайличенко робить унікальну річ, камбек мрії Циганкова, Скрипник повторює Шахтар, а суддя не винен