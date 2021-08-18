"Мрія здійснилася. Мрія хлопця, який працював дуже старанно, віддавав всі сили на полі. Хлопця, який хоче виходити на поле заради фанатів і якому не терпиться зіграти на цьому стадіоні.

Локателлі офіційно став гравцем Ювентуса – півзахисника презентував зірка Instagram

Вчора я плакав, прощаючись з партнерами по Сассуоло, вони назавжди в моєму серці. Життя складається з виборів, і прийшов час попрощатися. Вони моя сім'я, я завжди буду їх любити", - цитує Локателлі Football Italia.

Юве орендував Мануеля у Сассуоло на два сезони з обов'язковим правом викупу.

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