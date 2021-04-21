Захисник Барселони Жерар Піке "уколов" президента Реала Флорентіно Переса за мотивами невдачі з революційною ідеєю.

Ветеран "блаугранас" у соцмережах активно виступав проти створення Суперліги і не приховував радощів, коли проект зазнав краху, повідомляє Marca.

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"Вчора вечірка, а сьогодні потоп. Еl Chiringuito (з ісп. – забігайлівка) Флорентіно", – написав Піке у коментарях під новиною про призупинку Суперліги. Еl Chiringuito – назва ЗМІ, в інтерв'ю якому Перес оголосив головні пункти свого революційного плану.

Цікаво, що поки Барселона офіційно не відмовилася від участі в турнірі, як це зробили всі 6 представників АПЛ.

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