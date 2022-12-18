Її звуть Моніка Доміна, але для Ліонеля Мессі вона – пані Моні. Це перша вчителька майбутнього 7-разового володаря "Золотого м'яча". За лічені години до фіналу чемпіонату світу в Катарі вона написала зворушливого листа своєму найвідомішому учню, якого не бачила ще з початкової школи.

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"Привіт, Мессі. Дякую Богу за те, що я – твій вчитель. Дякую тобі за те, що ти – мій учень. Дякую тобі за те, що ти такий, який ти є. Ніколи не змінюйся. Ти – проста, скромна, чудова, проста людина, друг.

Дякую, що дозволив мені відчути гордість – бути частиною твого життя. Вибач за мої вимоги. Дякую, що подарував нам велике щастя в ці складні часи невдач, тому що ти знав, як привести свою команду туди, де вона зараз. Бачити тебе щасливим – це і моє щастя.

Дякую тобі за твою славу. Я хотіла би обійняти тебе, щоб прокинутися від цього сну, що я була твоїм учителем. Ти вже зробив нас щасливими. Успіхів. Ми любимо тебе", – йдеться у листі до Ліонеля Мессі.

"Досі не можу повірити, що саме я навчила Мессі читати і писати. Просто прогулюючись його районом тут, у Росаріо, я б дуже хотіла його побачити. Сподіваюся, мій лист дійде до Мессі. Я хочу побачити його, тому що в мене є проблеми з серцем. Перед смертю я б хотіла обійняти Мессі.

У мене є двоюрідний брат, який завжди телефонує мені, коли Лео приїжджає в Росаріо. Він запитує, чи хочу я підійти до дверей будинку, щоб привітатися, але мені соромно. Але тепер, якщо він приїде, я піду до нього і сподіваюся, що Мессі зможе вийти до дверей, щоб привітатися зі мною", – цитує Моніку Доміну Ole.

Фінал ЧС-2022 Аргентина – Франція відбудеться сьогодні, 18 грудня, о 17:00. Раніше 35-річний Лео Мессі заявляв, що для нього це буде останній матч на чемпіонатах світу.

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