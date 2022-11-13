Форвард Миная Євген Селезньов, який наразі не потрапляє до складу закарпатської команди через неналежну форму, поділився спільною світлиною з колишнім одноклубником Артемом Довбиком.

Артем Довбик і Євген Селезньов у часи виступів за Дніпро / Фото з відкритих джерел

"Учень + вчитель = найкращій нападник на теперішний час!" – підписав фото на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram Євген Селезньов.

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Нагадаємо, Довбик наразі є найкращим бомбардиром поточного сезону УПЛ – на його рахунку 9 голів у 12 матчах. Стільки ж і у півзахисника Динамо Віталія Буяльського.

Натомість Селезньов, який не втрачає надії побити рекорд Максима Шацьких та стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України, у поточній кампанії зіграв лише 7 хвилин у матчі проти Львова.

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