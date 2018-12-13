Вболівальниця Бенфіки попросила у Сачка автограф і обіграти Спортінг

Головний тренер Ворскли Василь Сачко отримав прохання від фанатки Бенфіки обіграти її найпринциповішого суперника – Спортінг.

12 грудня в Лісабоні відбулась прес-конференція головного тренера Ворскли Василя Сачка напередодні матчу 6 туру групового етапу Ліги Європи проти Спортінга, який відбудеться сьогодні, 13 грудня, о 22:00 за київським часом на стадіоні Жозе Альваладе.

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До українського фахівця підійшла вболівальниця Бенфіки і попросила не тільки автограф, але також обіграти "левів".

Бенфіка та Спортінг – 2 клуби зі столиці Португалії, які є найзаклятішими суперниками.

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