Трагедія сталася під час матчу Брайтона та Фулхема (1:1) у першому турі АПЛ.

Брайтон у першому турі приймав Фулхем. Матч завершився внічию 1:1. Під час зустрічі на трибуні стало погано одному з вболівальників "чайок".

Як повідомляє офіційний сайт Брайтона, 72-річний чоловік втратив свідомість. На місце підійшли лікарі та стюарди. Екстрені служби та медичний персонал намагалися повернути фанати до тями завдяки серцево-легеневій реанімації, утім, їхні старання не увінчалися успіхом.

Представники Брайтона за підтримки поліції хотіли зупинити матч, але у підсумку вирішили цього не робити, оскільки зайва увага лише б зашкодила лікарям надавати чоловікові допомогу.

Клуб висловив співчуття родині померлого.

