Під час матчу 4-го туру Ліги чемпіонів між Баварією та Бенфікою один із вболівальників мюнхенського клубу був госпіталізований.

Інцидент трапився на самому початку гри, коли на трибуні стадіону Баварії медики отримали терміновий виклик. Чоловік потребував негайної медичної допомоги, і лікарі змогли стабілізувати його стан на місці.

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Однак попри всі зусилля під час транспортування до лікарні серце вболівальника зупинилося, і реанімаційні заходи не допомогли. Клуб підтвердив, що чоловік помер у кареті швидкої.

На знак поваги до трагедії, вболівальники, що залишилися на стадіоні, утрималися від активної підтримки команди до самого кінця матчу. Баварія здобула мінімальну перемогу з рахунком 1:0, гол у другому таймі забив Мусіала.

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