Поєдинок 1/4 фіналу між Португалією та Францією ознаменувався і деякими провокаціями, які стосуються війни в Україні.

Під час матчу між Португалією та Францією вболівальники "Ле бльо" вивісили французький прапор з написом "Міражі для України".

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Йдеться про передачу французьких винищувачів "Міраж-2000" Україні, що нібито погодив президент Франції Еммануель Макрон. Щоправда, на банері літак зобразили як труну. Вперше зображення з'явилось у сатиричному журналі Charlie Hebdo.

Додамо, що перший тайм поєдинку Португалія – Франція завершився без голів. Переможець протистояння зустрінеться з Іспанією у півфіналі Євро-2024.

Іспанія вийшла до півфіналу Євро-2024, здолавши Німеччину на останніх хвилинах овертайму