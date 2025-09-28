Чемпіонат Марокко підкорює соцмережі геть не через футбольні причини.

27 вересня відбувся матч чемпіонату Марокко між Дшейрою та Каукабом Марракеш. Але цей день запам'ятався вболівальникам геть не через футбол.

У соцмережі X набирає популярності відео, на якому вболівальники розпочинають бійку на трибунах з фанатами іншої команди. Ті не стали терпіти й відповіли на провокацію агресією. У справу довелося втрутитися поліції, яка відігнала хуліганів подалі.

Матч закінчився перемогою Дшейри з рахунком 2:1.

Olympic Dchira vs kacm Marrakech 27/09/2025 pic.twitter.com/tBuwRjjOsz — ?????? ????? ???????? (@thecasualultra) September 27, 2025

