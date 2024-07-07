Вболівальники вимагають переграти матч Іспанія – Німеччина на Євро-2024: петиція зібрала 300 тисяч підписів за добу
Фанати незадоволені роботою арбітра Ентоні Тейлора під час матчу Іспанії та Німеччини (2:1) у чвертьфіналі Євро-2024.
Кілька днів не вщухають розмови навколо матчу іспанців проти німців на чемпіонаті Європи. Вболівальники збірної Німеччини незадоволені суддівством.
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Понад 300 тисяч німецьких уболівальників за добу підписали онлайн-петицію із закликом переграти матч, повідомляє Goal.
Ініціатор петиції вважає, що суддя Ентоні Тейлор припустився безлічі помилок у цій грі: зокрема, не призначив пенальті в епізоді з влучанням м'яча в руку захиснику Марку Кукурельї після удару хавбека збірної Німеччини Джамала Мусіали.
Нагадаємо, що УЄФА не сприймає петиції серйозно, тому перегравання матчу не відбудеться. Іспанія зіграє у півфіналі проти Франції. Цей матч заплановано на 9 липня.
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