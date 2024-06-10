У новому сезоні тренувати Лаціо буде Марко Бароні. У сезоні 2023/24 він врятував Верону від вильоту в Серію В.

Президент Лаціо Клаудіо Лотіто вирішив не дотримуватися формальностей і назвав ім'я наступного тренера команди, не чекаючи підписання контракту й офіційного оголошення. "Ми все вирішили з Вероною. Ми хотіли Бароні, тому що він хороший тренер, і ми думаємо, що він підходить цій команді", – заявив Лотіто в інтерв'ю Il Messaggero у неділю.

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Також президент "орлів" відповів на запитання, пов'язані з критикою щодо цього рішення. Деякі вболівальники Лаціо вважають, що Бароні – не найкращий вибір. "Люди, яким він не потрібен, ймовірно, ті ж люди, які не хотіли Індзагі, Піолі і Петковича. Але ж має бути причина, якщо навіть такий переможець, як Адріано Галліані, теж хотів його, вірно?", – парирував Лотіто.

Нагадаємо, що кінець сезону 2023/24 Лаціо провів під керівництвом Ігора Тудора. Хорват відмовився продовжувати контракт із римським клубом через небажання Лотіто кардинально змінювати склад команди.

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