Вболівальники Партизана скандували "Цигани, цигани" на адресу гравців Олександрії і співали пісню про братерство з росіянами.

Вболівальники Партизана скандували "Цигани, цигани" на адресу футболістів Олександрії. Це сталося після того, як один з гравців українського клубу штовхнув футболіста Партизана, і той впав на газон, після чого між командами виникла сутичка. Про це інформує Telegraf.

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Під час цього фанати сербського клубу також заспівали пісню про братерство з росіянами і вболівальниками московського ЦСКА. Наприкінці також пролунало скандування англійською мовою "Fuck, fuck, NATO pact" ("До біса, до біса, пакт НАТО" – прим. ред.), яке часто використовують вболівальники Црвени Звезди.

Олександрія поступилася Партизану 0:4 і 0:2 і вилетіла з Ліги конференцій.