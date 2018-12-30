Вболівальники Наполі пофарбували обличчя в чорний колір на підтримку Кулібалі

Вболівальники Наполі вирішили підтримати Каліду Кулібалі, який постраждав від расизму в матчі проти Інтера.

Деякі фанати "партенопейців" прийшли на домашній матч чемпіонату Італії проти Болоньї з плакатами і фотографіями темношкірого гравця. Були навіть такі, що пофарбували свої обличчя в чорний колір.

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Нагадаємо, що расистський скандал в Італії розгорівся, коли оборонець "партенопейців" Каліду Кулібалі отримав червону картку під завісу поєдинку з Інтером, а наставник Наполі Карло Анчелотті пояснив фатальне вилучення расизмом. Як наслідок, Інтер проведе два матчі без глядачів, а на захист Кулібалі стали ФІФА, УЄФА, а також світові зірки.