Вболівальники Ліона не змогли вилетіти з Києва через погодні умови

Фанати Ліона, які приїхали підтримати свою команду в Київ на матч 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Шахтаря, не змогли вилетіти додому у запланований час.

Ліон у своєму Твіттері опублікував інформацію про те, що вболівальники, які завітали до Києва на матч групи F проти Шахтаря (1:1), не змогли вчасно вилетіти назад.

Шахтар – Ліон – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Причиною тому стали погодні умови. Зараз в українській столиці сильний снігопад. Повідомляється, що до кінця сьогоднішнього дня виліт до Франції не планується.

Нагадаємо, Ліон посів 2 сходинку в групі і вперше за 7 років вийшов в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.