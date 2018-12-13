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Вболівальники Ліона не змогли вилетіти з Києва через погодні умови

13:37 127 Читать на русском
Вболівальники Ліона не змогли вилетіти з Києва через погодні умови
Ліон / ФК Ліон

Фанати Ліона, які приїхали підтримати свою команду в Київ на матч 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Шахтаря, не змогли вилетіти додому у запланований час.

Ліон у своєму Твіттері опублікував інформацію про те, що вболівальники, які завітали до Києва на матч групи F проти Шахтаря (1:1), не змогли вчасно вилетіти назад.

Шахтар – Ліон – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Причиною тому стали погодні умови. Зараз в українській столиці сильний снігопад. Повідомляється, що до кінця сьогоднішнього дня виліт до Франції не планується.

Нагадаємо, Ліон посів 2 сходинку в групі і вперше за 7 років вийшов в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів6 турНСК Олімпійський (Київ)

Шахтар - Ліон: Середа 12 грудня 2018

Шахтар
Матч завершено
1 : 1
Ліон
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Теги
Ліга чемпіонів Ліон Ліон футбольні фанати Шахтар - Ліон Шахтар Шахтар
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