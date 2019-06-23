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Вболівальники Карпат обрали найкращий гол команди у минулому сезоні – автора вже немає у клубі

21:06 26 Читать на русском
Вболівальники Карпат обрали найкращий гол команди у минулому сезоні – автора вже немає у клубі
Сергій Мякушко / Карпати

Гол Сергія Мякушка визнаний найкращим взяттям воріт Карпат у сезоні 2018/2019.

Вболівальники львівського клубу обрали найкращй гол команди у минулому сезоні. 40% респондентів віддали свій голос за взяття воріт Десни Сергієм Мякушком.

Мякушко отримав нагороду найкращого гравця Карпат сезону 2018/19

Друге місце, з результатом у 25% голосів, посів гол Мар'яна Шведа у ворота Зорі, третє місце вболівальники віддали Дмитру Кльоцу та його голу Волині у матчі за місце в УПЛ.

Федецький може перейти у Волинь

Зауважимо, що Сергій Мякушко вже покинув львівський клуб, щоправда наразі невідомо, де футболіст продовжить свою кар'єру.

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Відеоновини Сергій Мякушко Сергій Мякушко Карпати Карпати
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