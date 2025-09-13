На матчі проти Оболоні фанати закидали лаву запасних Динамо "ватою". Відео гарячого прийому для Владислава Бленуце опублікували в соцмережі X.

Шовковський пояснив шокуючу осічку Динамо в грі з Оболонню: "Помітив, що є якесь недоналаштування"

Так публіка відреагувала на скандального румунського новачка Динамо, який в TikTok поширював вислови кремлівського пропагандиста Соловйова.

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський став на захист гравця після матчу.

"Безумовно, це наш гравець, це наша бойова одиниця, він один з нас, ми разом з ним. Що я їм можу сказати уболівальникам? У них є своє бачення, ми з цим не погоджуємося. Треба дивитися, що було сказано, як було сказано, про що було сказано. Іноді, не вдаючись у деталі сказаного, люди роблять висновки.

Він уже сам за себе все сказав, а ми хочемо сказати, що він один з нас, він з нами", – заявив тренер Динамо в коментарі УПЛ ТБ.

Додамо, що румунський легіонер після офіційного оголошення трансферу просив вибачення за необдуманий репост і заявив, що повністю підтримує Україну, але це не врятувало його від свисту під час гри з Оболонню та негативного банера.

Cotton wool (which is called vata (vatnik) in Ukrainian which doubles up as a word for a pro russian tool) thrown at the subs bench too



: vzbirna pic.twitter.com/X1LzF0Rr5F — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) September 13, 2025

Динамо у доданий час втратило перемогу над Оболонню – Буяльський оформив дубль асистів, ювілейний гол Караваєва