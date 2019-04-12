"Вболівальники Динамо, ви залишитесь у моєму серці, Слава Україні!", – Че Че попрощався з киянами українською мовою

Колишній півзахисник Динамо Че Че попрощався з вболівальниками київського клубу.

"Дякую всім шанувальникам Динамо. Хоча ви далеко, але назавжди залишитесь у моєму серці. Дякую за все. Слава Україні", – написав Че Че на своїй сторінці в Інстаграм.

Че Че і Буено провели перше тренування у складі Сан-Паулу

Нагадаємо, бразильський хавбек Че Че перейшов з Динамо у Сан-Паулу на початку квітня, київський клуб отримав за футболіста 5,5 мільйона євро.

Че Че прокоментував свій перехід у Сан-Паулу

Зауважимо, що Че Че перейшов у команду Хацкевича лише влітку минулого року, за цей час бразилець зіграв 16 матчів за Динамо в усіх турнірах, де віддав 1 асист.