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"Вболівальники Динамо, ви залишитесь у моєму серці, Слава Україні!", – Че Че попрощався з киянами українською мовою

11:06 148 Читать на русском
"Вболівальники Динамо, ви залишитесь у моєму серці, Слава Україні!", – Че Че попрощався з киянами українською мовою
Че Че / Динамо

Колишній півзахисник Динамо Че Че попрощався з вболівальниками київського клубу.

"Дякую всім шанувальникам Динамо. Хоча ви далеко, але назавжди залишитесь у моєму серці. Дякую за все. Слава Україні", – написав Че Че на своїй сторінці в Інстаграм.

Че Че і Буено провели перше тренування у складі Сан-Паулу

Нагадаємо, бразильський хавбек Че Че перейшов з Динамо у Сан-Паулу на початку квітня, київський клуб отримав за футболіста 5,5 мільйона євро.

Че Че прокоментував свій перехід у Сан-Паулу

Зауважимо, що Че Че перейшов у команду Хацкевича лише влітку минулого року, за цей час бразилець зіграв 16 матчів за Динамо в усіх турнірах, де віддав 1 асист.

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Динамо Динамо Трансфери Динамо Київ Даніло Дас Невес Че Че Даніло Дас Невес Че Че
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