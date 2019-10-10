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Вболівальники Динамо обрали найкращого гравця киян у вересні

12:13 214 Читать на русском
Вболівальники Динамо обрали найкращого гравця киян у вересні
Визначився найкращий гравець Динамо у вересні / Фото ФК Динамо

Фанати київського клубу вважають, що найбільше користі команді у минулому місяці приніс легіонер.

Найкращим гравцем минулого місяця за версією фанатів "біло-синіх" став хавбек Карлос Де Пена, повідомляє офіційний сайт клубу.

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У цьому голосувані уругваєць обігнав вінгерів – Беньяміна Вербіча та Віктора Циганкова.

В поточному сезоні чемпіонату України Де Пена провів 10 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та асистом.

Після 10-ти турів УПЛ Динамо перебуває на третій сходинці, відстаючи від Шахтаря на 10 очок.

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