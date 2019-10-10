Вболівальники Динамо обрали найкращого гравця киян у вересні

Інтерв’ю — 12:00 2397
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"Вечеряв з Ульє, але перехід у Ліверпуль зірвався": Олександр Головко – про Динамо, Зінченка і тренерську кар'єру
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"Справедливе везіння" Ліверпуля, Сульшер має позитив, Ярмоленко не замахнеться на Європу – перші враження від АПЛАнглія — 09:00 2918
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Слов'янський виклик Англії, вендета для Дешама та останній шанс Бейла та Ко – топ-фішки 7-го та 8-го турів євровідборуЄвро-2020 — 08:00 1909
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Почесний президент Ворскли Жеваго оголошений у розшукУкраїна — 9 жовт 8264
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Мілан призначив Піолі головним тренеромІталія — 9 жовт 6501