Вболівальники Динамо обрали найкращого гравця киян у вересні

Фанати київського клубу вважають, що найбільше користі команді у минулому місяці приніс легіонер.

Найкращим гравцем минулого місяця за версією фанатів "біло-синіх" став хавбек Карлос Де Пена, повідомляє офіційний сайт клубу.

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У цьому голосувані уругваєць обігнав вінгерів – Беньяміна Вербіча та Віктора Циганкова.

В поточному сезоні чемпіонату України Де Пена провів 10 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та асистом.

Після 10-ти турів УПЛ Динамо перебуває на третій сходинці, відстаючи від Шахтаря на 10 очок.

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