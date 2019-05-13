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Вболівальники Аякса емоційно привітали де Йонга з чемпіонством у Ередивізі – відео моменту

13 травня 16:19 1115 Читать на русском
Вболівальники Аякса емоційно привітали де Йонга з чемпіонством у Ередивізі – відео моменту
Френкі де Йонг / Reuters

Півзахисник амстердамців Френкі де Йонг удостоївся окремих оплесків після майже завойованого титулу чемпіона Ередивізі.

Сотні вболівальників зібралися, щоб привітати молоду зірку клубу.

Барселона і Аякс дійшли фінальної стадії у перемовинах щодо трансферу Де Лігта, – Mundo Deportivo

Аякс за тур до фінішу майже забезпечив собі чемпіонство, випередивши ПСВ на три очки. Клуб з Ейндховену має значно гіршу різницю забитих та пропущених, тому фанати "аяксидів" мали повне право скандувати ім'я де-факто новоспеченого володаря титулу.

Аякс вишукано презентував форму на наступний сезон

Нагадаємо, Аякс вже офіційно домовився з Барселоною про перехід де Йонга в літнє трансферне вікно за 75 мільйонів євро.

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Теги
Відеоновини Аякс Аякс Нідерланди футбольні фанати Френкі де Йонг Френкі де Йонг
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