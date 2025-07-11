Арсенали завершують перехід Ноні Мадуеке з Челсі за 50 мільйонів фунтів. Проти цього трансферу протестують у соцмережах уболівальники "канонірів".

Арсенал узгодив перехід зіркового вінгера – Артета купує п'ятого гравця з Челсі

Фанати запустили хеш-тег в мережі X "NoToMadueke", а також створили петицію на сайті Change.org проти переходу 23-річного гравця, яку вже підписали понад 4 тисяч людей.

Річ у тому, що Мадуеке часто критикували за його поведінку Енцо Мареска, наставник Челсі, публічно критикував нападника за його ставлення до тренувань, наголошуючи, що він міг краще працювати. Почеттіно теж закликав Ноні підвищувати професіоналізм, коли той відвідував вечірки під час відновлення після травми. Крім того, гравець навіть сварився на полі з Палмером за право пробити пенальті.

До слова, поведінка Мадуеке нагадує Неймара, який неодноразово нехтував правилами, ставив себе вище за партнерів, сварившись з Кавані в ПСЖ за 11-метрові.

Легенда Мілана, ПСЖ і Челсі прибив фіналіста ЛЧ на Клубному ЧС – зміна тактики замість тренера і притча про смерть тестя