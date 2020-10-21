"Ювентус – це Ювентус. Для нас це величезний досвід. Якщо подивитися, який прогрес ми показали за короткий час... Я хочу сказати, що люди прийшли на стадіон і після фінального свистка нам аплодували.

Динамо – Ювентус – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Так, Ювентус реалізував свої моменти, а ми – ні. Але, думаю, ми ще додамо. Я думаю, що це не максимум Динамо. Ніхто не перегорів, адже у нас тільки що збірна України грала з топ-командами. Це корисний досвід. У нас є ще 5 матчів попереду", – сказав Георгій Бущан в ефірі ТК Футбол.

Зауважимо, Ювентус переміг Динамо з рахунком 2:0 у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

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