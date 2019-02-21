Вболівальника Манчестер Сіті побили після матчу проти Шальке – чоловік перебуває у критичному стані

Після матчу між Шальке та Манчестер Сіті один з вболівальників "містян" опинився у лікарні.

Поліція Гельзенкірхена повідомила, що після матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Шальке та Манчестер Сіті на стадіоні відбулась жорстка бійка між двома фанатами "гірників" та вболівальником "містян".

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У результаті сутички фанат англійського клубу отримав черепно-мозкову травму та був доставлений до лікарні. Зараз 32-річний чоловік перебуває у критичному стані.

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Прес-служба Манчестер Сіті повідомляє, що представники клубу залишились у Німеччині, аби підтримати постраждалого.