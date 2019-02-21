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Вболівальника Манчестер Сіті побили після матчу проти Шальке – чоловік перебуває у критичному стані

17:56 146 Читать на русском
Вболівальника Манчестер Сіті побили після матчу проти Шальке – чоловік перебуває у критичному стані
Вболівальники Манчестер Сіті / Соцмережі

Після матчу між Шальке та Манчестер Сіті один з вболівальників "містян" опинився у лікарні.

Поліція Гельзенкірхена повідомила, що після матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Шальке та Манчестер Сіті на стадіоні відбулась жорстка бійка між двома фанатами "гірників" та вболівальником "містян".

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У результаті сутички фанат англійського клубу отримав черепно-мозкову травму та був доставлений до лікарні. Зараз 32-річний чоловік перебуває у критичному стані.

Шальке – Манчестер Сіті – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Прес-служба Манчестер Сіті повідомляє, що представники клубу залишились у Німеччині, аби підтримати постраждалого.

Ліга чемпіонів1/8 фіналуФелтінс-Арена (Ґельзенкірхєн)

Шальке - Манчестер Сіті: Середа 20 лютого 2019

Шальке
Матч завершено
2 : 3
Манчестер Сіті
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Теги
Ліга чемпіонів футбольні фанати Шальке - Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті Шальке Шальке
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