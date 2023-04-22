Вболівальник Вереса помер у шпиталі після поранення
22 квітня 13:12 - Читать на русском
Український фанатський рух спіткала чергова непоправна втрата.
У суботу, 22 квітня, перестало битися серце вболівальника Вереса Юрія Коноплястого, повідомляє прес-служба рівненського клубу.
Юрій помер у військовому шпиталі після отриманного на війні поранення – він захищав нашу країну на південно-східному напрямку.
Як відомо, після початку повномасштабної війни чимало футбольних уболівальників різних клубів зі зброєю пішли захищати рідну землю. Низка з них, на жаль, вже ніколи не повернуться до своїх домівок.
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