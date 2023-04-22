У суботу, 22 квітня, перестало битися серце вболівальника Вереса Юрія Коноплястого, повідомляє прес-служба рівненського клубу.

Загинув відомий фанат Карпат

Юрій помер у військовому шпиталі після отриманного на війні поранення – він захищав нашу країну на південно-східному напрямку.

Як відомо, після початку повномасштабної війни чимало футбольних уболівальників різних клубів зі зброєю пішли захищати рідну землю. Низка з них, на жаль, вже ніколи не повернуться до своїх домівок.

"Дехто думає, що це хулігани. Насправді – це великі люди": історії футбольних фанатів, які віддали життя за Україну