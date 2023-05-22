Валенсія оголосила у своїх соцмережах про жахливий випадок, який стався під час матчу проти мадридського Реала.

Вінісіус провокував вболівальників Валенсії – відео неприємного жесту бразильця

У другій половині зустрічі в одного з відвідувачів стадіону стався цереброваскулярний епізод. Попри те, що вболівальника евакуйовували каретою швидкої допомоги до клінічної лікарні, що розташована за кілька метрів від стадіону, лікарі не змогли врятувати життя фаната.

Клуб висловив співчуття всій родині в офіційній заяві.

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