Грецька журналістка Аргіро Джаннудакі створила серію подкастів SportsPodcast, в яких вона поєднує цифри та історії зі світу спорту з темами, пов'язаними з політикою, суспільством і наукою.

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В останніх епізодах програми Аргіро розповідає про насильство вболівальників на футбольних матчах та як воно пов'язане з токсичною маскулінністю. Зокрема в крайньому випуску серіалу йдеться про зґвалтування фаната Олімпіакоса вболівальником ПАОКа 30 років тому. Тоді 17-річний Янніс зазнав сексуального насильства з боку 16-річного хлопця через перемогу його команди.

"Зізнання Янніса завершує дискусію про стадіонні скандування та про те, наскільки вони пропагують культуру зґвалтувань, яка у своїх крайніх формах проявляється у сексуальному насильстві як помста фанів. З огляду на розбіжність думок і значно занижену інформацію про інциденти, я уникатиму будь-яких висновків. Я просто сподіваючись на дві речі.

Одна з них полягає в тому, що все це повинно стати приводом для серйозної дискусії про те, чи токсична маскулінність, яка починається, в тому числі на полі, пронизує покоління, заражаючи суспільства, створюючи невпевнених чоловіків, які висловлюють женоненависницькі, сексистські та расистські погляди, щоб приховати комплекси, створені століттями.

Друге – щоб такий кошмарний досвід перестав бути табу для жертв і щоб вони висловилися, бо це, з одного боку, крок до загоєння рани, а з іншого – до покарання винних. Це, звичайно, вимагає, щоб поліція та судові органи, особливо в нашій країні, отримали підготовку, щоб вони могли припинити повторне травмування жертв", – підсумувала журналістка.

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