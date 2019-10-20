Вболівальник на парашуті перервав матч Серії А

Поєдинок 8-го туру Серії А Сассуоло – Інтер запам'ятався не лише великою кількістю голів. "Героєм" зустрічі став і один з уболівальників.

Один з фанатів добряче повеселив публіку під час поєдинку Сассуоло – Інтер. Гості готувалися виконувати пенальті, але тут сталося дещо нетипове.

Дебютний дубль Лукаку в Серії А у відеоогляді матчу Сассуоло – Інтер – 3:4

На поле раптово спустився фанат на парашуті, через що зустріч була призупинена. Втім, пауза була недовгою – непроханий гість в супроводі стюардів спокійно залишив межі поля.

Нагадаємо, матч завершився перемогою Інтера з рахунком 4:3. "Нерадзуррі" набрали 21 очко та продовжують погоню за Ювентусом.