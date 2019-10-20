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Вболівальник на парашуті перервав матч Серії А

20:11 128 Читать на русском
Вболівальник на парашуті перервав матч Серії А
Фанат з парашутом перервав матч Сассуоло – Інтер

Поєдинок 8-го туру Серії А Сассуоло – Інтер запам'ятався не лише великою кількістю голів. "Героєм" зустрічі став і один з уболівальників.

16’ Доменіко Берарді
74’ Філіп Джурічіч
81’ Жеремі Бога
 
Лаутаро Мартінес 2’
Ромелу Лукаку 38’
Ромелу Лукаку 45’
Лаутаро Мартінес 71’
2’ Лаутаро Мартінес
16’ Доменіко Берарді
38’ Ромелу Лукаку
45’ Ромелу Лукаку
71’ Лаутаро Мартінес
74’ Філіп Джурічіч
81’ Жеремі Бога

Один з фанатів добряче повеселив публіку під час поєдинку Сассуоло – Інтер. Гості готувалися виконувати пенальті, але тут сталося дещо нетипове.

Дебютний дубль Лукаку в Серії А у відеоогляді матчу Сассуоло – Інтер – 3:4

На поле раптово спустився фанат на парашуті, через що зустріч була призупинена. Втім, пауза була недовгою – непроханий гість в супроводі стюардів спокійно залишив межі поля.

Нагадаємо, матч завершився перемогою Інтера з рахунком 4:3. "Нерадзуррі" набрали 21 очко та продовжують погоню за Ювентусом.

blog_ava
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Теги
Відеоновини Сассуоло - Інтер Інтер Інтер Сассуоло Сассуоло Італія футбольні курйози футбольні фанати
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