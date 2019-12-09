Вболівальник Мілана отримав удар ножем в живіт через футболку гравця "россонері"

Матч 15-го туру Серії А Болонья – Мілан (2:3) не обійшовся без скандалів по завершенні поєдинку.

Між двома вболівальниками Мілана розгорівся конфлікт через те, що вони не могли вирішити, кому дістанеться спіймана футболка гравця "россонері", повідомляє Sky Sport Italia.

Важка перемога "россонері" у відеоогляді матчу Болонья – Мілан – 2:3

В підсумку, один з них отримав удар ножем у живіт. Постраждалий доправлений до однієї з лікарень Болоньї. Зазначається, що вболівальник перебуває у важкому стані, але його життю нічого не загрожує.

Додамо, що Мілан у непростому матчі переграв Болонью (3:2), а наставник "россоблу" Сініша Міхайловіч вперше за довгий термін був присутнім на тренерській лаві. Фахівець вже пройшов три курси хіміотерапії і продовжував при цьому керувати Болоньєю, іноді проводячи заняття за допомогою відеозв’язку.

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