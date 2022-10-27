Суперники провели доволі рівний перший тайм, але забити вдалося лише Ліверпулю. На 42-й хвилині Салах замкнув передачу Хендерсона з лівого флангу. Нуньєс повинен був подвоювати перевагу "червоних", якби не осоромився ударом у стійку порожніх воріт.

Ліверпуль розгромив Аякс і позбавив його шансів на плей-офф Ліги чемпіонів, Наполі розбив Рейнджерс

Виключно перемога була потрібна Аяксу, але амстердамці тотально провалили старт другої половини. За 7 хвилин Нуньєс таки забив свій м'яч, а крапку поставив молодий Елліот – 3:0. Ліверпуль складе компанію Наполі у плей-офф ЛЧ, натомість Аяксу ще доведеться відбиватися від Рейнджерс, щоб зберегти путівку бодай в ЛЄ.