Є нападники, імена яких викликають страх у захисників та воротарів, а про їхній бомбардирський хист складають легенди. В історію Мундіалю вдалося пробитися саме таким форвардам.

Зараз позначку у 10 та більше голів на чемпіонатах світу зуміли подолати 13 нападників. Кожен з них став легендою своєї національної команди та здійснив подвиг, повторити яких мріє кожен футболіст.

Сльози Бразилії та розпач Аравії: гучні розгроми на чемпіонатах світу

Мірослав Клозе (Німеччина) – 16 голів

Найкращий бомбардир в історії Мундіалю, дістатися до якого навряд чи буде під силу навіть сучасним зіркам. Міро брав участь у погромах Бразилії та Аравії та підіймав над головою золотий кубок чемпіона світу.

Фірмове сальто Клозе увійшло в історію, як і його ім'я. Але якщо натренувати акробатичний трюк під силу кожному, то за непохитність свого бомбардирського рекорду він може не турбуватись.

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Роналдо (Бразилія) – 15 голів

Зупинити швидкого "Зубастика" могли лише травми та обставини, але аж ніяк не захист та голкіпери. Бразильський нападник просто не бачив перепон та раз за разом змушував воротарів витягати м'яча зі своїх воріт.

Чи не найкращим моментом кар'єри Роналдо став фінал ЧС-2002, в якому селесао зустрілися з Німеччиною. Він оформив дубль у воротах Олі Кана та подарував команді статус найсильнішої команди світу. Втім, не лише голи стали його візитівкою – кумедного чуба стали копіювати діти по всьому світу.

Герд Мюллер (Німеччина) – 14 голів

Легендарний нападник Бундестім, який цього року пішов у засвіти. Чемпіон світу-1974 вже довгий час є еталоном для молодих нападників. Він зіграв лише на двох Мундіалях, але 13 матчів йому цілком вистачило, аби залишити своє ім'я на футбольній вершині.

Жуст Фонтен (Франція) – 13 голів

Фонтен – це унікальний випадок в історії футболу. Він зіграв лише на одному чемпіонаті світу – 1958 року. У 6 матчах він встиг залишити у воротах суперників аж 13 автографів!

Втім, у півфіналі французів чекала зіркова Бразилія, на вістрі якої діяв молодий Пеле. 5:2 – прикра поразка, яка жодним чином не зменшує заслуг Фонтена. Цікаво, що у фіналі селесао розберуться зі Швецією з тим самим рахунком.

Пеле (Бразилія) – 12 голів

Як і Клозе, "Король" став старожилом чемпіонатів світу – йому вдалося взяти участь у 4 великих битвах за золотий кубок, у трьох з яких йому пощастило святкувати перемогу – у 1958, 1962 та 1970 роках.

Щоправда, на всіх чотирьох чемпіонатах світу Пеле провів лише 14 матчів, в яких забив 12 голів. Для справедливості варто відзначити, що Міро зіграв 24 поєдинки на чемпіонаті світу.

Хоча навряд чи Пеле проміняв би бомбардирський титул на три перемоги на Мундіалі. Скільки б не забив Клозе чи інші нападники – футбольна історія знає лише одного "Короля".