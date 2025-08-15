Тиждень тому поляки вдома зазнали мінімальної поразки, але в матчі-відповіді взяли реванш з рахунком 2:0 і пройшли далі. Щоправда, футбол у цій парі відійшов на дальній план.

Український захисник врятував Білорусь, Бешикташ ледь не зганьбився з ірландцями, польський вечір в Лізі конференцій

Через війну в Ізраїлі Маккабі проводить домашні поєдинки в угорському Дебрецені. Ще на передматчевому тренуванні "зелені" перетнулися з гравцями Ракува, зав'язалася сутичка. Провокації продовжилися вже під час гри.

Фанати Маккабі розтягнули на трибунах банер з написом: "Вбивці з 1939 року". Ізраїльтяни забули, що польські концтабори часів Другої світової війни були справою рук німецьких нацистів.

Hello @UEFA, it's my recorded material on camera after #MHARCZ. You can use it pic.twitter.com/13IylKeVkf — Jarosław Kłak (@GigiJarek) August 14, 2025

Скандальний банер чомусь ніяк не прибирали, а поряд творилося інше свавілля. Вболівальники Маккабі показували непристойні жести в камеру, а один імітував секс з манекеном, загорнутим у прапор Польщі.

Після фінального свистка сталася ще одна сутичка між командами. Поляки очікувано лютують через поведінку ізраїльтян і вимагають від УЄФА суворого покарання. Втрутився навіть президент Кароль Навроцкі.

"Скандальний банер, який розгорнули фанати Маккабі Хайфа, ображає пам'ять польських громадян, які загинули у Другій світовій війні, зокрема 3 мільйони євреїв. Це дурість, яку не можна описати словами", – написав Навроцкі.

Нагадаємо, за Ракув виступає українець Владислав Кочергін, однак зараз він травмований, тому пропустив розбірки з Маккабі.

"Брусевич": після 17 концтаборів його не впізнала рідна мати, але підкорилася Олімпіада – історія легендарного українця