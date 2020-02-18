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Вбивство Гандзюк: голова Херсонської облради позивається до УАФ та НСК Олімпійський

18:46 519 Читать на русском
Вбивство Гандзюк: голова Херсонської облради позивається до УАФ та НСК Олімпійський
Владислав Мангер / Херсонські Вісті

Віце-президент федерації боксу та голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер подав до суду на УАФ та НСК Олімпійський.

УАФ та НСК Олімпійський підтвердили, що Владислав Мангер подав на них до суду, інформує Tribuna.

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Позов був поданий за появу на НСК Олімпійський банера зі згадуванням прізвища Мангера під час матчу Ліги Європи Динамо – Челсі. Він був присвячений вбивству херсонської активістки Катерини Гандзюк: "Гордєєв! Мангер! Рищук! Вбивць багато. Президент один".

Зазначимо, що Андрій Гордєєв – голова Херсонської обласної держадміністрації, а Євген Рищук – його екс-заступник.

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Теги
УАФ НСК Олімпійський
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