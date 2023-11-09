Вбивчий тандем – УПЛ назвала найкращих гравця та тренера 13-го туру
Українська Прем'єр-ліга підбила підсумки туру, що минув.
Найкращим тренером 13-го туру визнано головного тренера Шахтаря Маріно Пушіча, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
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52-річний боснійський фахівець випередив у голосуванні Валерія Іващенка (Оболонь), Юрія Максимова (СК Дніпро-1) та Олега Голодюка (Металіст 1925).
Нагороду ж найкориснішого гравця отримав півзахисник донеччан Олександр Зубков. Йому вдалось обійти Іллю Квасницю (Рух), Ігоря Краснопіра (Оболонь) та Олександра Філліпова (СК Дніпро-1).
Нагадаємо, у матчі 13-го туру УПЛ Шахтар здолав Динамо, а єдиний гол у матчі забив саме Зубков. Поразка коштувала посади наставнику киян Мірчі Луческу.
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