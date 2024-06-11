"Все залежить від першої та останньої гри у групі. З Румунією все вирішуватиметься. Важливо стартувати з перемоги та впевнено підходити до другої гри проти Словаччини. Словаки, можливо, програють у своїй першій грі бельгійцям. Тоді все буде у наших руках.

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А ось із Бельгією буде складно. Ця збірна сама по собі сильна, а якщо нам буде потрібна лише перемога над ними для виходу з групи, буде непросто. Але, гадаю, шанси на вихід із групи у нас хороші. Не забуваємо, що окрім двох найкращих збірних, до 1/8 фіналу виходять і чотири найкращі треті команди у групі", – сказав Шелаєв в інтерв'ю для SportArena.

Нагадаємо, що Євро-2024 пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня. Підопічні Сергія Реброва потрапили до групи Е разом із командами Бельгії, Румунії та Словаччини. Перший матч збірної України відбудеться 17 червня проти збірної Румунії.

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