"Важливо, що переможець УПЛ визначився за спортивним принципом": Павелко привітав Шахтар з чемпіонством

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко висловився щодо дострокового чемпіонства "гірників".

"Вітаю відданих вболівальників, команду, тренерський штаб і керівництво клубу Шахтар з 13-м чемпіонським титулом! Надзвичайно важливо, що попри всі перешкоди вдалося продовжити турнір і його переможець визначився за спортивним принципом!

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Щиро бажаю Шахтарю успішного продовження виступу у Лізі Європи сезону 2019/20, гідно представити Україну у Лізі чемпіонів у наступному сезоні, нових перемог і титулів, та якнайшвидшого повернення на рідну "Донбас Арену", – написав Павелко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, у матчі 27-го туру команда Луїша Каштру здолала Олександрію і достроково стала чемпіоном України.

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