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"Важливо, що переможець УПЛ визначився за спортивним принципом": Павелко привітав Шахтар з чемпіонством

16:02 - Читать на русском
"Важливо, що переможець УПЛ визначився за спортивним принципом": Павелко привітав Шахтар з чемпіонством
Шахтар / ФК Шахтар

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко висловився щодо дострокового чемпіонства "гірників".

13’ Тайсон
60’ Тете
78’ Тете
 
Євген Банада 48’
Максим Третьяков 51’
13’ Тайсон
48’ Євген Банада
51’ Максим Третьяков
60’ Тете
78’ Тете

"Вітаю відданих вболівальників, команду, тренерський штаб і керівництво клубу Шахтар з 13-м чемпіонським титулом! Надзвичайно важливо, що попри всі перешкоди вдалося продовжити турнір і його переможець визначився за спортивним принципом!

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Щиро бажаю Шахтарю успішного продовження виступу у Лізі Європи сезону 2019/20, гідно представити Україну у Лізі чемпіонів у наступному сезоні, нових перемог і титулів, та якнайшвидшого повернення на рідну "Донбас Арену", – написав Павелко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, у матчі 27-го туру команда Луїша Каштру здолала Олександрію і достроково стала чемпіоном України.

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Шахтар - Олександрія Шахтар Шахтар Андрій Павелко
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